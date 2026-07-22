Migliaia di sportelli automatici stanno per sparire | arriva un nuovo servizio più moderno

Migliaia di sportelli automatici stanno per essere dismessi, sostituiti da un nuovo servizio più avanzato. La transizione riguarda principalmente le macchine tradizionali, che saranno progressivamente eliminate. Le banche stanno investendo in soluzioni digitali e tecnologie più moderne per i servizi di pagamento e prelievo. La sostituzione riguarda molte filiali e punti di accesso automatico ai conti correnti.

Facciamo un gioco. Provate a ricordare l’ultima volta che avete infilato la carta nel bancomat, il gesto rapido, il suono metallico delle banconote, la meccanica perfetta che sa di routine. Vi siete mai chiesti cosa accadrà quando quel rito svanirà? Davvero credete che la fine del bancomat sia solo una questione di tecnologia? La metamorfosi silenziosa: meno soldi, più domande. Mentre molti si fissano sul display dello smartphone, nel mondo reale qualcosa scivola fuori scena. In Francia, i pagamenti in contanti crollano: oggi rappresentano soltanto il 51% delle transazioni dei privati, mentre nel 2017 erano il 68%. Una discesa libera che non può lasciare indifferenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Miliarder Pulang Berbakti, Lihat Ibu Renta Diserang-Dihina Pelakor Cemburu; Murka Balas Mereka Semua

Notizie e thread social correlati

Nuovo assalto agli sportelli automatici: deflagrazione nella notteNella notte, poco dopo le 3:30, un bancomat in provincia di Avellino è stato fatto esplodere con la tecnica della “marmotta” in una filiale di una...

Bitcoin in contanti, blitz della Finanza sugli sportelli automatici: sequestrati 39 crypto Atm e 380mila euroNella giornata del 14 maggio 2026, le forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione a Bologna, sequestrando 39 sportelli automatici dedicati alle...

Temi più discussi: Presi i ladri dei cimiteri: ripulivano le auto lasciate in sosta; Presi i ladri al cimitero: ripulivano auto in sosta e tombe. Misura cautelare per due coniugi; Furti nelle auto in sosta nei cimiteri: obbligo di dimora per una coppia; Ripuliscono le Auto al Cimitero.

Petizione per metterli obbligatori? reddit

Negozi automatici H24, il Tar ha bocciato l’81% delle ordinanze comunali restrittiveLe misure sono spesso giudicate sproporzionate e non direttamente collegate ai problemi di ordine pubblico. Confida lancia un percorso di certificazione per migliorare la qualità dei negozi automatici ... msn.com

Bitcoin in contanti, blitz della Finanza sugli sportelli automatici: sequestrati 39 crypto Atm e 380mila euroBologna, 14 maggio 2026 – Un clic sullo schermo, una mazzetta di contanti inserita nello sportello e la conversione immediata in criptovaluta. Un meccanismo semplice e rapidissimo che, secondo la ... ilrestodelcarlino.it