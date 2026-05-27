Nuovo assalto agli sportelli automatici | deflagrazione nella notte
Nella notte, poco dopo le 3:30, un bancomat in provincia di Avellino è stato fatto esplodere con la tecnica della “marmotta” in una filiale di una banca. L’episodio si è verificato ad Andretta, causando danni all’erogatore.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un assalto agli sportelli bancomat in provincia di Avellino. Ad Andretta, poco dopo le 3:30 della notte scorsa, con il sistema della “marmotta”, è stato fatto esplodere l’erogatore della filiale della Bdm. La deflagrazione ha svegliato i residenti del piccolo centro altirpino dove poco dopo sono giunti i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, affiancati dai militari del Nucleo artificieri. L’intera zona è stata isolata per svolgere i rilievi tecnici utili alle indagini. Gli autori del colpo, almeno quattro persone, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto. Il bottino è da quantificare. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Pozzuoli, assalto al bancomat di Piazza Capomazza: auto usata come un ariete
Notizie e thread social correlati
Assaltato bancomat nella notte a Modugno: doppia deflagrazione distrugge la strutturaNella notte, un'esplosione ha danneggiato gravemente il bancomat di una filiale bancaria situata in viale degli Oleandri a Modugno.
Bitcoin in contanti, blitz della Finanza sugli sportelli automatici: sequestrati 39 crypto Atm e 380mila euroNella giornata del 14 maggio 2026, le forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione a Bologna, sequestrando 39 sportelli automatici dedicati alle...
Temi più discussi: Orta Nova, assalto al bancomat nella notte: esplosi tre sportelli Atm ma i ladri fuggono a mani vuote; Assalto fallito al Postamat di Casalborgone, l’allarme mette in fuga i banditi; Marco Elio Rottigni (Abi): Contro gli assalti agli Atm e le truffe la sicurezza è la priorità; Anagrafe Uffici aperti di lunedì e venerdì per le carte d’identità.
Rapine e assalti agli sportelli ATM, i carabinieri hanno eseguito questa mattina un provvedimento di fermo nei confronti di 10 persone nel campo nomadi di #Caivano. La banda sarebbe responsabile di più di 70 colpi. Nei video sui social si vantavano dei soldi facebook
Assaltato sportello bancomat nell'AvellineseAncora un assalto agli sportelli bancomat in provincia di Avellino. Ad Andretta, poco dopo le 3:30 della notte scorsa, con il sistema della marmotta, è stato fatto esplodere l'erogatore della filial ... ansa.it
Orta Nova, assalto con esplosivo al bancomat: distrutti tre sportelli ATMIl colpo è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero utilizzato dell’esplosivo per far saltare i tre sportelli ATM presenti nella filiale, provocando ... giornaledipuglia.com