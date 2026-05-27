Nuovo assalto agli sportelli automatici | deflagrazione nella notte

Nella notte, poco dopo le 3:30, un bancomat in provincia di Avellino è stato fatto esplodere con la tecnica della “marmotta” in una filiale di una banca. L’episodio si è verificato ad Andretta, causando danni all’erogatore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un assalto agli sportelli bancomat in provincia di Avellino. Ad Andretta, poco dopo le 3:30 della notte scorsa, con il sistema della “marmotta”, è stato fatto esplodere l’erogatore della filiale della Bdm. La deflagrazione ha svegliato i residenti del piccolo centro altirpino dove poco dopo sono giunti i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, affiancati dai militari del Nucleo artificieri. L’intera zona è stata isolata per svolgere i rilievi tecnici utili alle indagini. Gli autori del colpo, almeno quattro persone, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto. Il bottino è da quantificare. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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