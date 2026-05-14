Bitcoin in contanti blitz della Finanza sugli sportelli automatici | sequestrati 39 crypto Atm e 380mila euro

Nella giornata del 14 maggio 2026, le forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione a Bologna, sequestrando 39 sportelli automatici dedicati alle criptovalute e circa 380 mila euro in contanti. Le indagini hanno fatto luce su attività di conversione di denaro contante in criptovalute attraverso questi dispositivi. L’intervento ha coinvolto vari punti di accesso agli sportelli, che permettevano di trasferire rapidamente denaro in valute digitali con pochi clic.

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Bologna, 14 maggio 2026 – Un clic sullo schermo, una mazzetta di contanti inserita nello sportello e la conversione immediata in criptovaluta. Un meccanismo semplice e rapidissimo che, secondo la Procura di Bologna, avrebbe favorito operazioni ad alto rischio di riciclaggio attraverso una rete di crypto Atm presenti da Torino a Catania. La Guardia di finanza ha eseguito un provvedimento di amministrazione giudiziaria nei confronti di una società con sede a Bologna che operava nel settore delle cripto-attività su scala nazionale. L’indagine. L’indagine ha portato al sequestro di 39 dispositivi, di 380mila euro in contanti e di un sito internet utilizzato per pubblicizzare il servizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bitcoin in contanti, blitz della Finanza sugli sportelli automatici: sequestrati 39 crypto Atm e 380mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Savona, blitz della Finanza: droga e 11mila euro sequestrati? Cosa sapere Finanza a Savona denuncia due albanesi per spaccio di cocaina e hashish in centro. Blitz dei carabinieri: sequestrati 5mila euro in contanti e armi rubate. Arrestato 37enneUn’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di un 37enne di Casal di Principe, già noto alle forze dell’ordine, al termine di una...