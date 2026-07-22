Microcriminalità la controffensiva Vertice urgente sulla sicurezza

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vertice urgente si è svolto per affrontare la crescita della microcriminalità, con particolare attenzione alle recenti aggressioni e furti nell’area del Naviglio Martesana. Sono stati discussi interventi di sicurezza più rigorosi e un potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e delle forze di polizia, che hanno concordato strategie di intervento immediato e misure di controllo più stringenti.

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Un tavolo operativo urgente per fare il punto della situazione sulla sicurezza, analizzare nel dettaglio i recenti episodi di microcriminalità e mettere in campo una stretta capillare e rigorosa sul territorio, con una lente d’ingrandimento puntata sull’area del Naviglio Martesana. Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone, ha organizzato un incontro strategico con Polizia locale e carabinieri "per definire una linea d’azione comune, rapida e coordinata". Nel corso del vertice, i rappresentanti delle forze dell’ordine e il primo cittadino hanno esaminato con attenzione gli ultimi eventi di vandalismo che hanno interessato alcune zone sensibili della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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