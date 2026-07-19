Un operaio di 49 anni è morto folgorato mentre lavorava alla pulizia di un pioppeto durante un intervento affidato a un'impresa appaltatrice. L'intervento era finalizzato al ripristino della rete elettrica, a seguito di un temporale violento. L'uomo è stato colpito da una scarica elettrica di circa 15.000 volt e non è sopravvissuto. I sindacati hanno richiesto un incontro urgente sulla sicurezza sul lavoro.

Stava lavorando alla pulizia di un pioppeto nell'ambito di un intervento affidato all'impresa appaltatrice Ergin, impegnata per E-Distribuzione nel ripristino della rete elettrica dopo il violento temporale dei giorni precedenti, quando è stato investito da una scarica elettrica da 15mila volt che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta il 17 luglio, alle 11.30, a San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana, nel Mantovano. Sokol Peposhi, 49 anni, di origine albanese, viveva in provincia di Bergamo, era sposato e lascia la moglie e due figli. Secondo una prima ricostruzione, durante le operazioni un cavo elettrico è entrato in contatto con una linea di media tensione attiva, provocando la scarica che ha raggiunto l'operaio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Viadana, operaio di 49 anni muore folgorato: i sindacati chiedono un confronto urgente sulla sicurezza

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