michelangelo dome coinvolta anche mbda

Il Michelangelo Dome, lo scudo sviluppato da Leonardo, potrebbe coinvolgere anche Mbda in future collaborazioni. La tecnologia è progettata per difendere territori e infrastrutture critiche da attacchi di nuova generazione, inclusi droni, missili ipersonici e minacce ibride. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulle intese o sui tempi di sviluppo, ma si parla di possibili sinergie tra le aziende coinvolte.

Una sinergia che potrà riservare intese anche in salsa spezzina per il Michelangelo Dome, lo scudo sviluppato da Leonardo per proteggere territori e infrastrutture critiche da attacchi di nuova concezione, quali droni, missili ipersonici e minacce ibride. É quanto si può intendere tra le righe delle dichiarazioni del nuovo amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani (nella foto a sinistra), rilasciate in un meeting del Farnborough International Airshow, a pochi chilometri da Londra. Nel giorno in cui Leonardo ha annunciato la firma del contratto con l’Indonesia per la fornitura dei velivoli M-346 F, nonchè la piena operatività della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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