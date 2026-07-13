Lunedì 13 luglio a Parigi è stata annunciata la creazione di una coalizione europea per sviluppare uno scudo anti-missili comune. La proposta coinvolge progetti italiani come Michelangelo Dome e SampT. La coalizione si concentra sulla collaborazione tra paesi europei per rafforzare la difesa contro i missili balistici. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi stati membri, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di cooperazione o finanziamenti.

Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È questa la principale iniziativa sul fronte della difesa lanciata lunedì 13 luglio a Parigi, in occasione della riunione della Coalizione dei Volenterosi. Si tratta di una dichiarazione congiunta per avviare la costituzione di una Coalizione per la difesa anti-missili balistici. Il documento, che prende forma dopo il vertice dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato) che si è svolto il 7 e l’8 luglio ad Ankara, in Turchia, è stato sottoscritto dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Scudo anti missili, nasce la coalizione europea. Da Michelangelo Dome ai Samp/T, i progetti targati Italia

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