Nucleare coinvolta anche la Difesa

Le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera hanno portato a termine la votazione degli emendamenti relativi al disegno di legge sul nucleare, che era stato presentato dal governo. La sessione si è conclusa con l’approvazione di alcuni emendamenti, mentre altri sono stati respinti. La discussione ha coinvolto diversi aspetti del progetto di legge, e anche il ministero della Difesa è stato coinvolto in alcune delle proposte esaminate. La prossima fase prevede l’esame in aula.

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Energia Nel testo uscito dalle Commissioni c’è anche la possibilità per i Comuni di autocandidarsi ad ospitare i depositi temporanei e definitivi Energia Nel testo uscito dalle Commissioni c’è anche la possibilità per i Comuni di autocandidarsi ad ospitare i depositi temporanei e definitivi Le Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera hanno completato la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal governo. Oggi le due Commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio. Tra le novità inserite nel disegno di legge quadro, il coinvolgimento del ministero della Difesa nella redazione dei decreti legislativi che dovranno seguire alla legge delega, che riguarderanno non solo le centrali, ma anche i motori atomici per le navi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nucleare, coinvolta anche la Difesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scenari di guerra nucleare: sei davvero pronto a quello che potrebbe accadere Sullo stesso argomento Troppi giovani africani morti per Putin, coinvolta anche la Chiesa OrtodossaAbdoulaye Issaka Ismael era nato il 30 novembre 1998 e frequentava un corso di laurea magistrale presso l’Università statale russa del Turismo e dei... Maxi operazione antidroga all’alba: coinvolta anche la provincia di SondrioDalle prime ore di oggi, martedì 14 aprile, è scattata un’operazione antidroga su larga scala coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di... Secondo un'inchiesta di Report e Greenpeace Italia pubblicata nel maggio 2026, l'Italia è coinvolta nella fornitura di carburante a Israele, con particolare riferimento a carichi partiti dal petrolchimico Isab di Priolo, in Sicilia, destinati anche ad aziende collegate x.com Meloni ha fretta sul nucleare, le Commissioni chiudono la partita sugli emendamenti. Le opposizioni: Il governo gioca da soloIl governo Meloni accelera sul nucleare: Pichetto punta a chiudere l'iter della legge delega prima dell'estate. ilfattoquotidiano.it A che punto siamo con il nucleare, tra piano effettivo e problema scorie: mancano 10 anniItalia verso il ritorno al nucleare? Nuclitalia studia gli SMR, prime centrali non prima del 2035 per gli esperti e il nodo scorie ... quifinanza.it