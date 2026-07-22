miart cloe piccoli nuova direttrice artistica

Cloe Piccoli è stata nominata nuova direttrice artistica di miart, la fiera di arte moderna e contemporanea. La nomina riguarda il triennio 2027-2029. Critica, curatrice e docente di arte contemporanea, Piccoli assume il ruolo di guida della manifestazione per i prossimi anni. La nomina è stata annunciata da Fiera Milano, che organizza l’evento.

Cloe Piccoli, critica, curatrice e docente di arte contemporanea, è stata nominata da Fiera Milano nuova direttrice artistica di miart, la mostra di arte moderna e contemporanea, per il triennio 2027-2029. La Piccoli ha collaborato con importanti realtà culturali pubbliche e private a livello nazionale e internazionale per realizzare mostre, produzioni, programmi culturali e si occupa di arte contemporanea attraversando mondi diversi, dalle istituzioni alle imprese, dai media all'ambito critico e accademico con un approccio curatoriale fondato su un dispositivo critico che connette arte, architettura, design e include capacità progettuali, gestionali e comunicative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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