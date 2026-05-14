silvana pilia nuova direttrice ospedaliera

La dottoressa Silvana Pilia è stata nominata nuova direttrice del presidio ospedaliero nell’area grossetana. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente e la sua nomina è entrata in vigore nelle ultime ore. Pilia prende in carico la guida dell’ospedale, sostituendo il precedente responsabile. La sua nomina si inserisce in un contesto di riorganizzazione della struttura sanitaria locale.

È la dottoressa Silvana Pilia la nuova direttrice del presidio ospedaliero dell’area grossetana. L’incarico, della durata di cinque anni, le è stato affidato al termine della selezione per la direzione dell’Unità operativa complessa che comprende gli ospedali di Grosseto, Castel del Piano e Massa Marittima. Romana, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università La Sapienza, Pilia si è specializzata in Igiene e Medicina preventiva all’Università di Siena. Non si tratta però di un volto nuovo per la sanità maremmana: tra il 2015 e il 2016 aveva già ricoperto il ruolo di direttrice facente funzione della Direzione medica del presidio ospedaliero Amiata Grossetana, Colline metallifere e Grossetana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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