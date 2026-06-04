Da Russell Crowe a Helen Mirren | tanti i grandi ospiti che si daranno appuntamento in Sicilia dal 10 al 14 giugno La direttrice artistica Tiziana Rocca presenta il programma e la missione del festival

Notizia in breve

Dal 10 al 14 giugno in Sicilia si svolge un festival che ospiterà numerosi attori e registi di fama internazionale. Tra gli ospiti figurano attori come Russell Crowe, Helen Mirren, Holly Hunter, Clive Owen e Scott Eastwood, insieme a registi e personalità del cinema e della musica. La direttrice artistica ha presentato il programma e la missione dell’evento. Sono previsti anche artisti italiani, tra cui attori, cantanti e musicisti.