Da Russell Crowe a Helen Mirren | tanti i grandi ospiti che si daranno appuntamento in Sicilia dal 10 al 14 giugno La direttrice artistica Tiziana Rocca presenta il programma e la missione del festival
Dal 10 al 14 giugno in Sicilia si svolge un festival che ospiterà numerosi attori e registi di fama internazionale. Tra gli ospiti figurano attori come Russell Crowe, Helen Mirren, Holly Hunter, Clive Owen e Scott Eastwood, insieme a registi e personalità del cinema e della musica. La direttrice artistica ha presentato il programma e la missione dell’evento. Sono previsti anche artisti italiani, tra cui attori, cantanti e musicisti.
R oma, 4 giu. (askanews) – Russell Crowe, Helen Mirren, Jane Campion, Holly Hunter, Clive Owen, Scott Eastwood; e ancora Giancarlo Giannini, Franco Nero, Michele Placido, Can Yaman, Serena Brancale, Levante, Miriam Leone, Arisa e molti altri. Tante le star attese al Taormina Film Festival, dal 10 al 14 giugno. I film in concorso al Taormina Film Festival, dal 10 al 14 giugno 2026. Inaugura l’anteprima per l’Italia del primo episodio della nuova stagione della serie House of the Dragon. Quest’anno nove film nel Concorso internazionale lungometraggi, con l’italiano Piccolo miracolo di Guido Chiesa con Marco D’Amore e Greta Scarano; 11 film nel Concorso Cortometraggi – Sguardi di Sicilia, 10 titoli Fuori Concorso e 9 eventi speciali. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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