Una donna anziana con Alzheimer è stata allontanata da un parco vicino a casa mentre si trovava lì con sua madre. Un vigile urbano, mentre stava al cellulare, le ha detto di cercare un altro parco, senza ulteriori spiegazioni. La donna e sua madre sono rimaste fuori dal parco per circa un’ora, mentre i bambini giocavano a pochi metri di distanza.

Un’oretta al fresco con vista sui bambini intenti a giocare a due passi da casa. Niente da fare. «La risposta del vigile, senza quasi staccare gli occhi dal cellulare, è stata semplice e definitiva: si cerchi un altro parco». Cosa che Milesi non ha fatto: «Avrei dovuto prendere l’auto — spiega — e spostarmi, trovare parcheggio con la mamma al seguito e tutte le difficoltà del caso. Mi è stato detto che a Bergamo i parchi non mancano. Vero. Come è vero che l’empatia non dovrebbe mancare a chi rappresenta le istituzioni». Il rimando è per l’assessore al Verde, Oriana Ruzzini che, contattata, non ha inteso ritornare sulla faccenda. Nessun commento, oltre quello sotto il post di Milesi, intitolato «Polemica sterile». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - «Mia madre malata di Alzheimer, lasciata fuori dal parco dei bambini di Palazzo Frizzoni»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paola Barale: “Perché un uomo piacente dovrebbe innamorarsi di una che spacca le pa**e come me? Con mia madre malata di Alzheimer ho capito quanto è importante avere qualcuno vicino fino all’ultimo istante”Paola Barale ha dichiarato che, a causa della malattia di Alzheimer della madre, ha capito quanto sia importante avere qualcuno vicino nei momenti...

La donna assolta per l’omicidio della madre malata di AlzheimerUna donna di 67 anni è stata assolta dall'accusa di aver ucciso la madre di 93 anni, affetta da Alzheimer.