Un video mostra il momento in cui un rapper chiede di smettere e dice “mi fate male” durante un fermo avvenuto nella notte del 2 luglio. Nel filmato si sentono le sue urla e si vede un agente coinvolto nelle indagini sul caso Fakir. Un secondo video, che riprende lo stesso episodio da un’altra prospettiva, sta circolando sui social.

“Oh ma cosa state facendo?” E in sottofondo le urla del rapper del Bubu Doc che chiede di smettere perché “mi fate male”. C’è un secondo video che sta circolando sui social, un altro punto di vista del fermo avvenuto la notte del 2 luglio scorso a opera di uno dei poliziotti del caso Fakir. Un controllo banale perché Enrico Abumhere stava guidando un monopattino senza casco, ma che in pochi minuti trascende e vede due agenti sopra il ragazzo, che ha una protesi in una gamba per un osteosarcoma avuto a 17 anni, mentre intorno altri agenti ‘cinturano’ l’operazione. Il video è stato realizzato da un testimone oculare che commenta in diretta quanto avviene: “ Siete in dodici ma cosa può fare? “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi fate male, ho la protesi”: un nuovo video del fermo del rapper Bubu Doc. Coinvolto anche un agente del caso Fakir

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