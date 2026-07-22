A due giorni dalla tragica scomparsa di Abderrahim Fakir a Bologna, il rapper Enrico Abumhere, in arte Bubu Doc, ha pubblicato sui social un video che riprende un suo fermo avvenuto nei giorni scorsi in via Mazzini, a Bologna. «Una settimana fa mi è successa questa cosa dopo un controllo per il monopattino - scrive sui social - siccome lo uso per spostarmi velocemente essendo che ho perso la gamba destra. Nel video vedrete lo stesso agente che ha maltratto me e Fakir. Chiedo solo giustizia e che la legge sia uguale per tutti». 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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«Anch'io fermato con violenza come Fakir»: il video denuncia del rapper Bubu Doc

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