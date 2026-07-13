La televisione non è finita. Sta cambiando pelle. E la sfida, oggi, non si gioca più soltanto sugli ascolti o sulla raccolta pubblicitaria, ma sulla capacità di costruire gruppi in grado di competere con le grandi piattaforme digitali. In questo scenario, MFE-MediaForEurope emerge come uno dei progetti più avanzati di integrazione televisiva europea. A sostenerlo è Brian Wieser, tra i più autorevoli analisti internazionali del settore dei media e della pubblicità, che nella sua più recente analisi individua proprio nella strategia del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi uno dei percorsi più concreti per il futuro del broadcasting nel Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La nuova sfida della TV europea passa da MFE: per Brian Wieser è il progetto più avanzato del settore

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