Mezzo a metano da 18 metri al posto del filobus sulla linea 11

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato sostituito il filobus sulla linea 11 con un mezzo a metano di 18 metri. La riapertura del ponte del Marano, prevista come occasione per rivedere il passaggio dei filobus tra Rimini e Riccione, non ha portato a questa modifica. La modifica riguarda anche la nuova palificazione installata nel tratto del ponte, che permette l’alimentazione di mezzi più lunghi. La linea 11 ora utilizza un autobus a metano al posto del filobus.

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Niente filobus sulla linea mare. La riapertura del ponte del Marano avrebbe dovuto essere il momento per rivedere i filobus transitare da Rimini e Riccione, al netto della nuova palificazione nel tratto del ponte per poter alimentare i mezzi lunghi 18 metri. Ma l’elettricità sul lungomare non è ancora tornata. Al momento il compito di ripristinare pali e rete elettrificata appartiene a Pmr, Patrimonio mobilità Rimini, che si è mossa in tal senso. Ma per rivedere stabilmente i mezzi lunghi 18 metri fare la spola tra Rimini e Riccione, servirà molto più tempo. Il motivo? I tanti cantieri pubblici che insistono sulla linea. Infatti, se è vero... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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