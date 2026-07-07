Il 27 giugno 1973, un atleta stabilì il record mondiale sui 800 metri con un tempo di 1:43.7 all’Arena di Milano. La performance durò 53 anni e sei giorni. L’impresa rimase imbattuta fino al 1976. La corsa fu documentata da Giorgio Rondelli, che ha spiegato i dettagli di quella gara. Nessun altro atleta ha superato il tempo di Fiasconaro per oltre cinque decenni.

Cinquantatré anni e sei giorni. Tanto è durato l'1:43.7 con cui Marcello Fiasconaro entrò nella leggenda il 27 giugno 1973 all'Arena di Milano, primato che fu anche mondiale fino al 1976. A cancellarlo ci ha pensato Francesco Pernici, 23 anni, che a Nancy ha fermato il cronometro su 1:43.60. Per capire come si è arrivati a questo risultato, e cosa è cambiato davvero nella preparazione degli 800 metri in mezzo secolo, ne abbiamo parlato con Giorgio Rondelli, allenatore esperto di mezzofondo. "La preparazione degli 800 metri dal periodo di Fiasconaro si è un po' evoluta, ma già all'epoca la sua preparazione, e anche quella di Alberto Juantorena, quel grande atleta cubano che alle Olimpiadi di Montreal vinse 400 e 800 metri, era particolare" racconta Rondelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Fiasconaro a Pernici: mezzo secolo di 800 metri spiegato da Giorgio Rondelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marcello Fiasconaro, sei (stato) grande: l’uomo che faceva impazzire l’Italia, storia da film. Benvenuto Pernici, record dopo mezzo secoloUn atleta italiano degli anni Settanta ha stabilito un nuovo record dopo quasi cinquant’anni.

Pernici, 800 metri di storia per "cancellare" FiasconaroPochi giorni fa, a Nancy in Francia, Francesco Pernici ha corso gli 800 metri in meno di due minuti, stabilendo un nuovo record italiano.

Pernici riscrive la storia negli 800 metri: cade dopo 53 anni il record di FiasconaroNon solo Jacobs. Francesco Pernici entra nella storia dell'atletica leggera perché ha sgretolato il record italiano degli 800 metri dopo 53 anni. L'atleta ha vinto la gara in 1'43''60 a Nancy, in Fran ... corrieredellosport.it

Pernici da record agli Europei U23: 1'4406 e sempre più vicino a FiasconaroStraordinaria impresa di un atleta azzurro negli 800 metri maschili agli Europei under 23 di Bergen in Norvegia. Ieri pomeriggio nella prima batteria il 22 enne bresciano Francesco Pernici classe 2003 ... gazzetta.it