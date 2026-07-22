Metromare ad Acilia proseguono i lavori | fermata sospesa verso Ostia fino al 31 luglio

I lavori di ristrutturazione della stazione di Acilia continuano, causando la sospensione temporanea della fermata verso Ostia fino al 31 luglio. La linea Metromare resta attiva, ma i treni non si fermano alla stazione durante i lavori, che proseguiranno fino ai primi di settembre. La modifica riguarda il servizio ferroviario, che sarà temporaneamente ridotto per consentire gli interventi di riqualificazione. La circolazione dei treni non subisce interruzioni, ma la fermata di Acilia è sospesa fino alla fine di luglio.

Acilia, 23 luglio 2026 – Il treno passa, ma non si ferma. Proseguono i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della stazione di Acilia, con modifiche al servizio della ferrovia Metromare destinate ad accompagnare i pendolari fino ai primi giorni di settembre. La prima fase del cantiere è ormai entrata nelle battute finali. Fino al 31 luglio, i treni diretti verso Ostia e il capolinea di Cristoforo Colombo non effettuano la fermata ad Acilia. La stazione resta invece regolarmente operativa per i convogli che viaggiano nella direzione opposta, verso Roma Porta San Paolo. La limitazione riguarda dunque una sola banchina e non comporta l’interruzione completa della circolazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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