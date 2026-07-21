Sabaudia lavori in dieci strade fino al 31 luglio | dove scattano divieti e senso unico alternato

Notizia in breve

A Sabaudia sono iniziati lavori di ripristino su dieci strade, che dureranno fino al 31 luglio. Le operazioni, che coinvolgono interventi sugli scavi della rete elettrica, sono in corso dalle prime ore del mattino. Sono state istituite limitazioni temporanee alla circolazione, tra cui divieti di sosta e senso unico alternato in alcune tratte. Le modifiche riguardano specifiche arterie stradali e saranno in vigore fino alla fine di luglio.