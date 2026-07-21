Sabaudia lavori in dieci strade fino al 31 luglio | dove scattano divieti e senso unico alternato
A Sabaudia sono iniziati lavori di ripristino su dieci strade, che dureranno fino al 31 luglio. Le operazioni, che coinvolgono interventi sugli scavi della rete elettrica, sono in corso dalle prime ore del mattino. Sono state istituite limitazioni temporanee alla circolazione, tra cui divieti di sosta e senso unico alternato in alcune tratte. Le modifiche riguardano specifiche arterie stradali e saranno in vigore fino alla fine di luglio.
Sabaudia, 21 luglio 2026 – Dieci strade coinvolte, lavori dalle prime ore del mattino e modifiche temporanee alla viabilità. Sono iniziati a Sabaudia gli interventi per il ripristino del manto stradale nei punti interessati dagli scavi eseguiti da Enel Distribuzione sulla rete elettrica. Il cantiere resterà operativo dalle 7 alle 17 fino al 31 luglio e, se necessario, fino alla completa ultimazione dei lavori. Gli interventi non interesseranno contemporaneamente tutte le vie, ma avanzeranno gradualmente occupando ogni giorno singoli tratti stradali. Le dieci strade interessate. I lavori riguarderanno: Come cambia la viabilità. Nei tratti di volta in volta raggiunti dal cantiere sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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