meteo violenta grandinata nelle marche e gli incendi in sicilia

Una violenta grandinata ha colpito San Benedetto del Tronto, danneggiando vetture e lucernari. In provincia di Macerata, grandine grande come albicocche ha colpito le case post-terremoto, causando danni. Nel frattempo, in Sicilia, sono stati segnalati incendi boschivi.

A San Benedetto del Tronto una violenta grandinata ha causato gravi danni a vetture e lucernari dei palazzi. In provincia di Macerata chicchi di grandine grandi come albicocche che hanno danneggiato le casette post terremoto. Parallelamente in Sicilia l’emergenza incendi non si ferma L’Italia è nella morsa delle contraddizioni meteorologiche.Violenti nubifragi con grandine hanno visto necessario circa 160 interventi nelle Marchesoprattutto sulla fascia costiera, le provincie più colpite sono quella di Pesaro Urbino, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno. In particolare una tempesta di grandine si è abbattuta suSan Benedetto del Tronto,Grottammare e sulle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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