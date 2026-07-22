Il maltempo ha causato disagi sulla A13, con un forte temporale che ha provocato un caos sulla viabilità. Le condizioni meteorologiche estreme, con grandinate e raffiche di vento, hanno interessato diverse zone del Nord e del Sud. Le temperature elevate al Sud hanno superato i 40°C, mentre al Nord si sono verificati nubifragi e raffiche di vento intense. Sono stati segnalati incendi boschivi e danni alle infrastrutture.

Ieri l’Italia è stata spaccata in due dal maltempo estremo. Al Nord il caldo record ha lasciato il posto a violente grandinate, nubifragi e raffiche di vento, mentre al Sud le temperature hanno superato i 40°C con incendi che hanno devastato boschi e macchia mediterranea. Dopo i primi forti temporali di domenica in Lombardia (grandine a Milano durante il concerto di Bad Bunny, danni a Cremona, Brescia e Cremasco), il fronte si è accanito soprattutto sull’Emilia-Romagna. Nel Ferrarese chicchi di grandine fino a 3 cm (in alcuni casi anche più grandi) hanno sfondato parabrezza, perforato tetti e pannelli fotovoltaici, abbattuto oltre 100 alberi a Ravenna e provocato blackout e interruzioni idriche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Meteo, "Un bombardamento". caos sulla A 13, meteo feroce: ecco cosa sta per accadere

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