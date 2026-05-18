In Bulgaria si sono verificati eventi meteorologici estremi con grandine sulla costa e neve sulla regione del Pirin. La morfologia del territorio ha contribuito alla violenza dei temporali, causando accumuli di detriti che hanno bloccato alcune zone della costa. Attualmente, alcune aree costiere sono interdette al traffico e alla circolazione a causa dei danni provocati dalle precipitazioni intense. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali interventi e garantire la sicurezza dei cittadini.

? Punti chiave Come influisce la morfologia del territorio sulla violenza dei temporali?. Quali zone della costa sono attualmente bloccate dai detriti?. Perché il rischio valanghe è aumentato improvvisamente sul massiccio del Pirin?. Quando è previsto il prossimo peggioramento delle condizioni meteo?.? In Breve Intervento Protezione Civile per liberare strade da detriti tra Tsarevo e Varvara.. Neve sopra i 1900 metri presso il rifugio Vihren sul massiccio Pirin.. Rischio valanghe per escursionisti in alta quota sul versante del Pirin.. Blocchi viabilità e pericoli idraulici nella zona costiera di Burgas.. Forti temporali e grandinate colpiscono oggi la costa tra Burgas e Tsarevo in Bulgaria, mentre sul massiccio del Pirin le temperature basse riportano la neve sopra i 1900 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bulgaria, caos meteo: grandine sulla costa e neve sul Pirin

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5 minutes ago, Chaos in Spain! Half the city in Gran Canaria was swept into the sea by Storm Emilia

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