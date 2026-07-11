Meteo bolla di calore estrema | Italia il bersaglio principale cosa sta per accadere

L’Italia si prepara a fronteggiare una nuova ondata di calore intenso che interesserà tutto il territorio a partire dalla prossima settimana. Dopo alcuni giorni di condizioni più miti, è previsto che la bolla di calore si intensifichi, coinvolgendo anche le aree finora risparmiate. Nessuna regione sarà esclusa dall’onda di caldo estremo. Le temperature sono destinate a salire significativamente, senza indicazioni di miglioramenti immediati.

Dopo qualche giorno di relativa tregua, l'Italia sta per essere travolta da una nuova, brutale, bolla di calore. E nessuno spicchio dello Stivale, a partire dalla prossima settimana, verrà risparmiato. Questo è lo scenario tratteggiato dagli esperti di 3bMeteo. Secondo le ultime elaborazioni, il temporaneo cedimento dell'anticiclone previsto nel fine settimana avrà vita breve. Già nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione di matrice africana tornerà infatti a rafforzarsi sul Mediterraneo, sospinta anche dalla presenza di una circolazione depressionaria sull'Atlantico occidentale, tra le coste di Francia e Spagna. Una configurazione che favorirà l'afflusso di masse d'aria roventi direttamente dal Nord Africa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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