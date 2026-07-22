Meteo Roma del 22-07-2026 ore 19 | 15

Nel pomeriggio di oggi, il cielo sulla capitale si presenta nuvoloso, con possibilità di temporali sparsi nel Nord Est, in particolare sulle Alpi e Prealpi. Le previsioni indicano che la mattinata è stata caratterizzata da temporali sui territori del Nord Est. Le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili nelle prossime ore, con rovesci e temporali diffusi. La temperatura si mantiene su valori miti, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord mattinata con temporali sparsi sulle regioni di Nord Est in particolare su Alpi e Prealpi variabilità asciutta al fuoco nel pomeriggio instabile su Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria in serata e nottata mi racconti cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali locali più stabile su Toscana e Lazio con schiarite variabile sull'umbria Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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