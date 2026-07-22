Meteo Roma del 22-07-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino, sulla regione Nord Est si registrano temporali sparsi, soprattutto sulle Alpi e le Prealpi. Le previsioni indicano una giornata complessivamente buona, con condizioni meteo che migliorano nel corso della giornata. Le temperature sono in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, mentre i temporali si intensificano soprattutto nelle prime ore del mattino.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord mattinata con temporali sparsi sulle regioni di Nord Est in particolare su Alpi e Prealpi variabilità nel pomeriggio instabile su Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria in serata e nottata mi racconti cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro al mattino c'è lì poco o irregolarmente nuvoloso ovunque pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali locali più stabile su Toscana e Lazio con schiarite variabile sull'umbria Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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METEO Pasqua e Pasquetta 2026

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Meteo Roma del 06-07-2026 ore 06:15Alle 6:15 di venerdì, il cielo di Roma si presenta con nubi sparse e alcune schiarite.

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