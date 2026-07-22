Mestre | 102 bambini iscritti all’asilo 100 hanno origini straniere

A Mestre, su 102 bambini iscritti all’asilo, 100 hanno origini straniere. Nella scuola media, su 118 studenti, soltanto 10 sono italiani. Quattro delle sei classi di prima media sono composte esclusivamente da studenti con cittadinanza o origini straniere.

Una tendenza analoga si riscontra anche nei livelli di istruzione successivi: la prima media, su 118 frequentanti, solo 10 risultano essere italiani, con 4 sezioni su 6 composte interamente da ragazzi con cittadinanza o origini straniere. È una situazione che peggiora di anno in anno, una tendenza comune in molte città italiane che, però, a Mestre viene portata all’estremo dalla modifica del tessuto sociale. I (pochi) bambini italiani che devono andare a scuola vengono iscritti in altri istituti per evitare di trovarsi da soli in classi composte completamente da bimbi stranieri, con tutte le difficoltà del caso per quanto riguarda le difficoltà di apprendimento in italiano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Mestre.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 100 nuovi iscritti all’asilo su 102 hanno origini straniere: il caso che scuote Mestre

Il caso di Mestre, in una scuola dell’infanzia su 102 alunni 100 non hanno cognome italianoA Mestre, su 102 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, solo due hanno un cognome italiano.

Temi più discussi: Mestre, alla scuola dell'infanzia 100 bimbi su 102 hanno origine straniera: sono il 98 per cento; Mestre, la scuola senza italiani: alle medie solo dieci iscritti su oltre cento ragazzi; Il caso di Mestre, in una scuola dell’infanzia su 102 alunni 100 non hanno cognome italiano; La scuola di Mestre dove sono spariti i bambini italiani: 2 su 102 tra i nuovi alunni nelle classi dell’infanzia.

Ci risiamo: in una scuola di Mestre su 102 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia soltanto 2 sono italiani e alle medie non va diversamente: solo 10 ragazzini su 118. È l’integrazione che piace alla sinistra: quella senza gli italiani, dove l’identità del Paese ospi x.com

Mestre, alla scuola dell'infanzia 100 bimbi su 102 hanno origine straniera: sono il 98% reddit

100 nuovi iscritti all’asilo su 102 hanno origini straniere: il caso che scuote MestreNelle prime medie solo 10 alunni su 118 sono italiani. Le famiglie cambiano istituto e il rischio è una scuola sempre più separata ... msn.com

La scuola di Mestre dove sono spariti i bambini italiani: 2 su 102 tra i nuovi alunni nelle classi dell’infanziaL’anno scorso 61 bambini iscritti in prima elementare, tra cui solo un paio di italiani, più una decina almeno con la cittadinanza. msn.com