100 nuovi iscritti all’asilo su 102 hanno origini straniere | il caso che scuote Mestre

Su 102 nuovi iscritti all’asilo, 100 hanno origini straniere. La presenza di bambini con background migratorio sta crescendo, riducendo il numero di iscrizioni di bambini italiani. Questa situazione sta influenzando la composizione delle classi e richiede adattamenti nei programmi scolastici. La presenza di studenti stranieri si riflette anche sulle dinamiche sociali nei quartieri, dove si osservano cambiamenti nelle relazioni tra le famiglie e nelle attività scolastiche. La tendenza si presenta come un fenomeno duraturo e in evoluzione.

Integrazione difficile e aule con sempre meno bambini italiani: l'immigrazione sta cambiando il volto della scuola pubblica irreversibilmente, costringendo a riflessioni complesse sulla tenuta dei programmi didattici e sull'equilibrio sociale nei quartieri urbani. Uno degli esempi più recenti di questa mutazione si registra a Mestre, presso un istituto comprensivo, dove i dati relativi alle nuove iscrizioni tracciano un solco tra il prima e il dopo: nella scuola dell'infanzia dell'istituto, su un totale di 102 nuovi iscritti, ben 100 appartengono a famiglie con background migratorio, portando la quota di nuove iscrizioni di studenti stranieri a superare il 98%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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