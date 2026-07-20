Il caso di Mestre in una scuola dell’infanzia su 102 alunni 100 non hanno cognome italiano

A Mestre, su 102 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, solo due hanno un cognome italiano. Nelle scuole medie, 10 su 118 studenti sono italiani. Le future prime elementari saranno divise in sei sezioni, con cinque alunni per classe, ma solo nelle prime due sezioni ci sono bambini italiani. La maggior parte degli iscritti proviene da famiglie straniere.

Due bambini italiani su 102 iscritti alla scuola dell'infanzia. Dieci su 118 alle medie. Le future prime elementari con sei sezioni: alunni italiani solo nelle prime due classi, cinque per sezione. Una classe composta interamente da studenti di origine bengalese. I numeri di un istituto comprensivo di Mestre disegnano una fotografia senza precedenti nel panorama scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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