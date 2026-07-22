Il portiere ha confermato di voler rimanere nel club di Serie A, sottolineando di sentirsi molto fiducioso nell’ambiente. Ha espresso la volontà di continuare l’esperienza con la squadra, sostenuto dalla fiducia mostrata dal nuovo allenatore e dalla società. Queste dichiarazioni rafforzano la sua intenzione di rimanere in squadra e di proseguire la carriera con il club.

Il futuro di Alex Meret sembra ancora legato al Napoli. Il portiere ha ribadito la propria volontà di proseguire l’esperienza in azzurro. Un’ipotesi sostenuta anche dalla fiducia ricevuta dal nuovo allenatore e dalla società. L’estremo difensore si sente pienamente coinvolto nel progetto. Le sensazioni raccolte durante i primi giorni di ritiro sono positive. Meret vuole quindi affrontare la nuova stagione con entusiasmo e continuità. Intervenuto dal ritiro di Dimaro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il portiere ha chiarito la propria posizione: “Futuro? Qui mi trovo molto bene e se c’è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Meret conferma il futuro: “A Napoli sento grande fiducia”

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