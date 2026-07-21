Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha dichiarato che l’avventura con il club continua se c’è fiducia, ma ha evitato commenti sulle differenze tra gli allenatori. Parlando a Kiss Kiss Napoli, ha detto che questo è il suo nono ritiro con il Napoli e che il gruppo lavora con entusiasmo per la stagione. Meret ha sottolineato l’importanza di condividere momenti con compagni e tifosi, e ha confermato che il mister si è presentato bene.

Ultime notizie SSC Napoli - Alex Meret, portiere del Napoli, parla a Kiss Kiss Napoli.“È il mio nono ritiro col Napoli ed è sempre bello condividere momenti con compagni e tifosi, siamo partiti con entusiasmo ed il mister si è presentato subito bene: stiamo lavorando per preparare al meglio la stagione.Differenze Conte-Allegri? Presto per parlarne, sicuramente il mister sta puntando tanto su attenzione e concentrazione, sbagliare il meno possibile e poi dà molta importanza a ogni gesto tecnico che può indirizzare partite e stagione. Ci sta aiutando tanto, stiamo lavorando per ritrovare i ritmi che arriveranno.Se mi aspettavo di rimanere così tanti anni al Napoli? Sicuramente no, ero pieno di sogni e speranze e mi sono tolto grandi soddisfazioni tra scudetti e altri trofei. 🔗 Leggi su Calcionapoli24.it

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© Calcionapoli24.it - Napoli, Meret: "Se c'è fiducia l'avventura continua! Differenze Conte-Allegri? Presto per parlarne"

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Chi sarà il portiere di Allegri? Se Meret saluta, il Napoli ha già in mente KovarSe il portiere attuale lascia il club, il Napoli ha già scelto Kovar come possibile sostituto.

Si parla di: KISS KISS - Napoli, Meret: È sempre bello essere qui, siamo partiti bene con grande entusiasmo, Allegri punta tanto sull'attenzione in allenamento, futuro? Se c'è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avven.

Meret:Troppo presto per parlare di differenze tra Conte e AllegriAlex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: Questo è il mio nono ritiro, sono abituato, è sempre bello essere qui, sono giorni duri di preparazione ma siamo partiti ... 100x100napoli.it

Napoli, Meret: Con Allegri lavoriamo tanto con la palla. Futuro? Sento fiducia, voglio restareAi microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, direttamente dal ritiro estivo in corso a Dimaro, è intervenuto il portiere degli azzurri Alex Meret. tuttomercatoweb.com