Napoli Meret sul futuro | Sento la fiducia qui mi trovo molto bene

Alex Meret ha dichiarato di sentirsi molto bene nel club e di percepire la fiducia della società. L’estremo difensore ha parlato del suo ruolo attuale e dell’ambiente in cui lavora, senza menzionare eventuali trattative o cambiamenti imminenti. La sua posizione sembra stabile, e non ci sono indicazioni su possibili trasferimenti o rinnovi contrattuali. Meret ha confermato di essere concentrato sul presente, senza rilasciare ulteriori dettagli sul futuro.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Alex Meret ha fatto il punto sul suo futuro ai partenopei. Il nome del portiere classe '97 è stato spesso dato in uscita, ma l'ex Spal ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione: "Qui mi trovo molto bene e se c'è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura. E io questa fiducia la sento, sono carico, voglio fare bene come tutti". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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