Alex Meret ha commentato il ritiro estivo del Napoli a Dimaro, sottolineando che il nuovo allenatore Max Allegri dà molta importanza all’attenzione in allenamento e vuole ridurre gli errori tecnici. Ha aggiunto che è ancora presto per confrontare Allegri con il precedente tecnico e con quello precedente ancora. Meret ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, confermando l’attenzione alle esercitazioni e alle modalità di lavoro del nuovo staff.

Alex Meret sta svolgendo il ritiro estivo con il Napoli a Dimaro e ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio partner del club, delle giornate di allenamento che stanno vivendo gli azzurri e dell’approccio del neo tecnico Max Allegri. Meret: “Vorrei giocare il più possibile, se c’è fiducia del mister non ho problemi a restare a Napoli”. “ Questo è il mio nono ritiro, sono abituato, è sempre bello essere qui, sono giorni duri di preparazione ma siamo partiti bene con grande entusiasmo. Vogliamo iniziare bene la stagione. Allegri? Parlare di differenze con Conte è presto, siamo qui da pochi giorni. Lui sta puntando tanto sull’attenzione in allenamento, vuole si sbagli poco tecnicamente, ogni gesto tecnico per lui può determinare una partita o una stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meret: “Allegri punta sull’attenzione in allenamento e vuole si sbagli poco tecnicamente, è presto fare differenze con Conte”

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