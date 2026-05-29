Napoli Meret o Milinkovic Savic con Allegri? Arriva la sentenza in diretta

Da spazionapoli.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Meret ha rinunciato alla maglia del Napoli a causa di frequenti infortuni. Secondo un’analisi, l’olandese Milinkovic-Savic non sarebbe considerato sufficiente per un progetto con Allegri in Champions League. La scelta del portiere si lega alle rotazioni e alle condizioni fisiche, mentre il centrocampista non viene ritenuto adeguato come soluzione principale. La decisione sulla formazione ufficiale sarà comunicata in seguito.

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Meret ha rinunciato alla titolarità del Napoli per i troppi infortuni: secondo l’analisi di Federico Marchetti, l’olandese Milinkovic-Savic non basta per un progetto con Allegri in Champions League. Meret e il dualismo: chi ha sofferto davvero. Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, non ha dubbi sulla dinamica che ha caratterizzato la stagione tra i pali azzurri. Il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic non è stato costruttivo: uno dei due ha pagato il prezzo. Non è stata una scelta della società, dunque, ma una resa del portiere campano di fronte alle difficoltà fisiche ricorrenti. “ Meret e Milinkovic-Savic? Pensavo in una convivenza... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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