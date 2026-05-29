Napoli Meret o Milinkovic Savic con Allegri? Arriva la sentenza in diretta

Meret ha rinunciato alla maglia del Napoli a causa di frequenti infortuni. Secondo un’analisi, l’olandese Milinkovic-Savic non sarebbe considerato sufficiente per un progetto con Allegri in Champions League. La scelta del portiere si lega alle rotazioni e alle condizioni fisiche, mentre il centrocampista non viene ritenuto adeguato come soluzione principale. La decisione sulla formazione ufficiale sarà comunicata in seguito.

Meret ha rinunciato alla titolarità del Napoli per i troppi infortuni: secondo l’analisi di Federico Marchetti, l’olandese Milinkovic-Savic non basta per un progetto con Allegri in Champions League. Meret e il dualismo: chi ha sofferto davvero. Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, non ha dubbi sulla dinamica che ha caratterizzato la stagione tra i pali azzurri. Il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic non è stato costruttivo: uno dei due ha pagato il prezzo. Non è stata una scelta della società, dunque, ma una resa del portiere campano di fronte alle difficoltà fisiche ricorrenti. “ Meret e Milinkovic-Savic? Pensavo in una convivenza... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVENTUS NAPOLI 3-0 ANTONIO CONTE: SIAMO CON UNA BARCA NELLA TEMPESTA!

Notizie e thread social correlati

Napoli, Milinkovic-Savic o Meret col Cagliari? Conte ha un obbiettivoIn casa Napoli, la scelta tra Milinkovic-Savic e Meret per la porta resta un argomento di discussione, con il tecnico che, secondo il Corriere Dello...

Cagliari-Napoli, Lobotka tra i convocati. Milinkovic-Savic in vantaggio su MeretPer la partita tra Cagliari e Napoli, in programma domani alle 18:30, sono stati convocati Lobotka e Milinkovic-Savic.

Temi più discussi: Chi gioca titolare Napoli-Udinese tra Meret e Milinkovic-Savic?; Il portiere del Napoli Milinkovic Savic ha compiuto il miglior gesto di fair play del campionato di Serie A; Federico Marchetti sulla situazione portieri del Napoli: Preferisco Meret a Milinkovic-Savic; Formazioni ufficiali Napoli-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Buongiorno, De Bruyne, Spinazzola, Milinkovic-Savic, Meret, Anguissa, Zaniolo, Atta e Davis.

Cassano: De Laurentiis, prendi #Allegri al posto di #Conte e succederà come con Garcia L'ex calciatore a Viva El Futbol: Chiederei a Conte perché ha fatto il cambio Meret-Milinkovic Savic. Penso che andrà via da Napoli ed è destinato alla Nazionale, o al x.com

Match Thread: Napoli vs Udinese | Italian Serie A [BBC] reddit

Meret-Napoli, Pastorello avvisa: Il dualismo è un peccatoForzAzzurri.net - Meret-Napoli, Pastorello avvisa: Il dualismo è un peccato Il futuro di Alex Meret resta uno dei temi aperti in casa Napoli. Dopo una stagione ... forzazzurri.net

Napoli-Udinese | Meret, Milinkovic, Politano, De Bruyne, Alisson Santos: le scelte di ConteNapoli Udinese - Ultima partita del campionato e ultimo obiettivo da portare a casa per il Napoli di Conte, chiamato a ... fantamaster.it