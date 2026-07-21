Mercato Milan LIVE | Modri? Comotto e Camarda | mancano solo gli annunci

Il club attende ancora gli annunci ufficiali di Modri?, Comotto e Camarda, dopo aver concluso le trattative. La società non ha comunicato le firme, ma le operazioni sono state finalizzate. La campagna acquisti prosegue con i giocatori già arrivati, mentre si attendono le ufficializzazioni degli ultimi acquisti. Nessuna novità sui trasferimenti in uscita. La sessione di mercato rimane aperta fino a fine mese, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, martedì 21 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Acquistati Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, investendo oltre 100 milioni di euro, il Milan - che a giorni siglerà ufficialmente il rinnovo del contratto con Luka Modri? - si è momentaneamente fermato. I dirigenti sono consapevoli che al nuovo allenatore, Rúben Amorim, servono almeno 4-5 innesti di qualità per poter far rendere al meglio il Milan con il suo 3-4-2-1 e continuano a seguire vari profili sul mercato internazionale ( Pierre-Emile Højbjerg per il centrocampo, K?nstantinos Karetsas per la trequarti, tanto per citarne un paio), ma prima andrà sfoltito l'organico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Mercato milan Ruben amorim blinda camarda rinnovo shock e la mossa a sorpresa di zaniolo!

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Accordo totale raggiunto tra #Milan e Luka #Modric. In questi minuti è stata definita l'intesa: manca soltanto il comunicato ufficiale del club per l'annuncio. ? Ci siamo. via @AntoVitiello #ACMilan #SempreMilan #Calciomercato #ForzaMilan #Modri? x.com

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