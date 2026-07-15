Oggi a Casa Milan si sono susseguite diverse notizie, con particolare attenzione alle operazioni di mercato in uscita. Tomori e Gimenez sono i nomi più citati per la partenza, ma non sono gli unici. Sul fronte delle entrate, si parla di un possibile arrivo di Inacio. Nel frattempo, sono in corso trattative per il rinnovo di contratti con alcuni giocatori come Camarda e Comotto.

Giornata piena zeppa di novità in Casa Milan. Il mercato in uscita sembra essersi acceso, con i nome i nomi di Tomori e Gimenez come candidati principali, ma non sono gli unici. Se il difensore illese dovesse partire, la dirigenza ha già individuato il sostituto: Goncalo Inacio, pista ancora infuocata. Spazio, però, anche ai rinnovi, con Camarda e Comotto verso la conferma. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Calciomercato Milan, in arrivo un altro difensore?. Il Milan continua a muoversi sul mercato: dopo l'arrivo di Gila, l'obiettivo è rinforzare ancora la difesa individuando in Goncalo Inacio il possibile sostituto di Fikayo Tomori, destinato alla cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: Inacio in arrivo? L'enigma Gimenez e le cessioni. Camarda e Comotto, rinnovo in vista

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