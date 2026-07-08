Mercato Milan Live | Fatta per Gila fari su Karetsas Oggi si presenta Amorim

Il Milan ha definito un accordo per l'acquisto di Gila e si concentra su Karetsas. Oggi si presenta ufficialmente un nuovo acquisto, Amorim, nel mercato rossonero. La giornata è dedicata anche all’aggiornamento sulle trattative in corso e alle novità riguardanti le operazioni di mercato del club.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di difensori. È chiusa la trattativa con la Lazio per Mario Gila: 27,5 milioni di euro più bonus per il centrale spagnolo classe 2000. Ufficialità attesa a breve giro di posta, il giocatore sarà già disponibile per il raduno di lunedì 13 luglio. Sarà contento Rúben Amorim, che, oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si presenterà in conferenza stampa a ' Casa Milan '. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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