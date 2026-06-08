Sanità Fabi | Ridurre le liste d' attesa è una priorità Oltre 535 mila prestazioni nei weekend

Da riminitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, il sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna ha effettuato più di 535.000 prestazioni durante i fine settimana. La Fabi ha dichiarato che ridurre le liste di attesa rappresenta una priorità. Dati alla mano, si tratta di un volume di interventi che coinvolge i servizi disponibili nei giorni di sabato e domenica. La questione delle liste di attesa rimane al centro delle discussioni sulla gestione della sanità regionale.

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Oltre 535 mila prestazioni erogate nei weekend dal sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna nel 2025. Pari a oltre 10 mila in media per fine settimana. E' il bilancio dell’applicazione in Emilia-Romagna della legge 107 del 2024, che ha introdotto misure emergenziali per ridurre i tempi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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