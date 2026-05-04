Sicilia il neoassessore alla Sanità Caruso | L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa

In Sicilia, il nuovo assessore alla Sanità ha dichiarato che il primo obiettivo è ridurre le liste d’attesa. Ha aggiunto che, prima di tutto, bisogna ascoltare i direttori generali delle Asp e degli ospedali per comprendere le criticità principali. Ha anche ricordato che non si possono perdere di vista i nodi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

«Primo punto, ridurre le liste d’attesa, senza dimenticare i nodi del Pnrr», ma prima ancora, «ascoltare tutti i direttori generali di Asp e ospedali, per capire come affrontare le principali criticità». Così, in attesa del giuramento fissato per mercoledì pomeriggio a Palazzo dei Normanni, l’assessore in pectore alla Salute, il forzista Marcello Caruso, rompe la regola del silenzio autoimposta dopo la nomina. Arrivata mercoledì scorso a conclusione della settimana di passione vissuta nel centrodestra per un mini rimpasto che alla fine, nella staffetta tra il “tecnico” Daniela Faraoni e il coordinatore uscente di Forza Italia, ha visto sventolare ancora il vessillo azzurro negli uffici di piazza Ziino.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia, il neoassessore alla Sanità Caruso: «L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa» Notizie correlate Puglia, recupero liste di attesa: obiettivo raggiunto e superato, circa 128mila persone contattate SanitàDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127. Il sistema della Lombardia per ridurre le liste d’attesa è quasi pronto dal 2009Il centro unico per prenotare visite mediche ed esami non è ancora del tutto operativo: c'entrano le resistenze dei privati La prima volta che in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rimpasto alla Regione, Aiop Sicilia: Auguri al neo assessore alla Salute Marcello Caruso, serve visione; Sanità in Sicilia, Aris propone un nuovo dialogo con il neo assessore Caruso; Sanità, Confintesa Sicilia saluta il nuovo Assessore Marcello Caruso; Sicilia, il neoassessore alla Sanità Caruso: L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa. Sicilia, il neoassessore alla Sanità Caruso: «L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa»Il forzista spiega le sue prime mosse: «Voglio ascoltare tutti i direttori generali delle Asp e degli ospedali per capire come affrontare le principali criticità». Il Pnrr e i nodi da sciogliere ... msn.com Sanità in Sicilia, Aris propone un nuovo dialogo con il neo assessore CarusoSICILIA – Un messaggio per il neo assessore alla Salute Marcello Caruso. In occasione del recente rimpasto nella Giunta regionale siciliana, l’Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari) gli ... tempostretto.it POLITICA | Fratelli d’Italia tace e punta a scegliere il direttore della Sanità. In Forza Italia deputati delusi, dal gruppo un gelido augurio al neo assessore Caruso: «Faccia gioco di squadra» - facebook.com facebook Schifani ritocca la giunta: alla Sanità arriva Caruso, torna la Dc con Albano. Il debutto di Ingala x.com