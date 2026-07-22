Il sindaco di Bologna ha definito irresponsabile la scelta di un collega di tollerare comportamenti violenti, in relazione agli scontri avvenuti in città. La dichiarazione è arrivata dopo un clima di tensione alimentato anche dal dibattito sulla legge elettorale e sul caso di un gioielliere che aveva ucciso due rapinatori. Questi temi hanno contribuito ad aumentare la distanza tra maggioranza e opposizione, con il centrodestra che chiede la grazia per il gioielliere.

Dopo lo scontro sulla legge elettorale e sul caso Roggero — il gioielliere che ha sparato e ucciso due rapinatori per il quale tutto il centrodestra chiede la grazia —, altri due temi alzano a mille la tensione tra maggioranza e opposizione. Sono la morte del cittadino marocchino Fakir al Pilastro di Bologna, seguita all’intervento per immobilizzarlo di due poliziotti; e il video creato con l’intelligenza artificiale che mostra Roberto Vannacci in veste di imperatore accanto alla premier Meloni pure imperatrice che col pollice verso al Colosseo decretano la morte di Schlein, Conte, Boldrini e Prodi. Fatti ben diversi — uno drammaticamente reale uno creato ad hoc per far scalpore — che chiamano in causa direttamente la premier. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Meloni e gli scontri a Bologna: «Tolleranza zero. E la scelta di Lepore è stata irresponsabile»

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CITTÀ IN MANO AI CRIMINALI! SINDACI PD NEL PANICO, MELONI MANDA L'ESERCITO: TOLLERANZA ZERO !

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