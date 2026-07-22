Un esponente politico ha criticato l’affermazione di altri rappresentanti che si rifanno a Borsellino, definendola infondata. Nel commento si fa riferimento a un tentativo di giustificare azioni o posizioni con simboli o figure di riferimento, che vengono considerati fuori luogo. La stessa persona ha inoltre espresso una valutazione negativa sulle misure adottate dal governo, ritenendole insufficienti a fronte delle problematiche come la diminuzione degli stipendi, l’aumento del costo della vita e dei carburanti.

“È incredibile, hanno messo lo scudo. Lo scudo per proteggere i cittadini contro il crollo degli stipendi? Contro il carovita? Contro il carburante alle stelle? Ma figuriamoci. Poco fa il Parlamento, nelle Giunta per le autorizzazioni a procedere ha scudato Delmastro di Fratelli d’Italia. Vi ricordate, Delmastro è quello della Bisteccheria, quello che aveva costituito la società per fare affari con i familiari del prestanome del clan Senese. La procura di Roma per proseguire le indagini voleva acquisire le chat tra Delmastro e il prestanome del clan Senese, eppure il centrodestra di Meloni ha detto no, e loro poi blaterano di legalità, di trasparenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Meloni e FdI la smettano di dire che si ispirano a Borsellino”: l’attacco di Conte sul caso Delmastro

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