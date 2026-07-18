Salvatore Borsellino ha chiesto alla presidente del Consiglio di smettere di affermare che si ispira a suo fratello, Paolo Borsellino. L’attacco si rivolge direttamente alla leader politica, che aveva dichiarato di trarre ispirazione dal magistrato ucciso. Borsellino ha sottolineato che nessuno può appropriarsi della figura di suo fratello, nemmeno a livello simbolico. La richiesta è chiara e senza mezzi termini.

L'attacco è diretto: nessuno deve appropriarsi della figura di suo fratello, nemmeno la presidente del Consiglio. Non usa mezzi termini Salvatore Borsellino che, alla vigilia del 34esimo anniversario dell'attentato che spezzò la vita del magistrato Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta, in un'intervista video a un sito di informazioni va giù duro contro Giorgia Meloni. «A lei non posso che lanciare il messaggio di smetterla di dire di ispirarsi alla figura di Paolo, quando invece quello che sta facendo questo Governo è distruggere sistematicamente tutti quei mezzi che lui e Giovanni Falcone avevano lasciato alla magistratura per permettere di combattere la mafia». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Salvatore Borsellino: "Meloni la smetta di dire che si ispirara a mio fratello Paolo"

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