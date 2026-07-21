Giorgia Meloni si dissocia dal video AI di Vannacci l’attacco a Conte e Schlein sul caso Fakir | Io condanno odio e violenza e voi?

Notizia in breve

Giorgia Meloni ha pubblicamente preso le distanze da un video generato con l’intelligenza artificiale, condiviso lunedì da un account di Roberto Vannacci. Nel video, vengono rivolti insulti a figure politiche come Conte e Schlein, nel contesto di un caso chiamato Fakir. Meloni ha scritto: «Io condanno odio e violenza, e voi?» senza menzionare direttamente Vannacci. La sua dichiarazione si concentra sulla condanna del linguaggio violento senza entrare nei dettagli dell’episodio digitale.