Giorgia Meloni si dissocia dal video AI di Vannacci l’attacco a Conte e Schlein sul caso Fakir | Io condanno odio e violenza e voi?
Giorgia Meloni ha pubblicamente preso le distanze da un video generato con l’intelligenza artificiale, condiviso lunedì da un account di Roberto Vannacci. Nel video, vengono rivolti insulti a figure politiche come Conte e Schlein, nel contesto di un caso chiamato Fakir. Meloni ha scritto: «Io condanno odio e violenza, e voi?» senza menzionare direttamente Vannacci. La sua dichiarazione si concentra sulla condanna del linguaggio violento senza entrare nei dettagli dell’episodio digitale.
Giorgia Meloni si dissocia dall’ultima iniziativa digitale di Roberto Vannacci, quel video generato con l’AI – postato lunedì su un account a lui vicino – in cui si vede il Generale condannare a morte i malcapitati Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, il tutto nelle vesti di imperatore romano con a fianco gli “avatar” della stessa Meloni e di Ignazio La Russa. «Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico», scrive Meloni sui social, dopo aver ricordato che quel filmato è stato «diffuso da un altro partito di opposizione » – definizione abrasiva per quel Futuro Nazionale tentato dal riavvicinamento col centrodestra – con lei stessa « inserita a mia insaputa ». 🔗 Leggi su Open.online
Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.
Notizie e thread social correlati
Meloni si dissocia da video di Vannacci ma aggiunge: sinistra faccia lo stesso da chi alimenta odioLa presidente del Consiglio ha pubblicato un lungo post in cui si dissocia da un video condiviso da un generale, ma invita anche la sinistra a fare...
Vannacci gladiatore ordina l’esecuzione di Schlein e Conte: bufera sul video AIUn video pubblicato sui social mostra un’immagine del Colosseo con un’immagine digitale di un gladiatore che ordina l’esecuzione di due figure...
Temi più discussi: Morto durante intervento di polizia: scontri a Bologna; Guerriglia a Bologna per Fakir. Meloni: Cerchiamo la verità senza sconti, ma è irresponsabile alimentare l'odio contro le forze dell'ordine; Robertus Vannaccius gladiatore AI: purché se ne parli.
Giorgia Meloni prende le distanze dal video realizzato con l'IA in cui Roberto Vannacci in un'arena dell'Antica Roma ordina di giustiziare esponenti dell'opposizione, ma spiega di aspettarsi che a sinistra trovino il coraggio di prendere le distanze quando un a x.com
Giorgia Meloni prende le distanze dal video realizzato con l'IA in cui Roberto Vannacci in un'arena dell'Antica Roma ordina di giustiziare esponenti dell'opposizione, ma spiega di aspettarsi che a sinistra trovino il coraggio di prendere le distanze quando un a facebook
Meloni si dissocia dal video dove Vannacci mette a morte gli avversari: Non il mio modo di essereDopo le polemiche, e le richieste di prendere le distanze, la premier su Instagram risponde al video del leader di Futuro nazionale, ambientato nell'antica Roma e generato con l'IA, dove nel Colosseo ... rainews.it
Gli scanner doganali (cinesi) della discordia fra Trump e Meloni: USA accusano italia di arrendevolezza su alcune questioni di sicurezza nazionale, che riguardano anche la sicurezza Nato e del commercio internazionale reddit
Meloni si dissocia dal video IA di Vannacci: Non appartiene al mio modo di intendere il confronto politicoLa premier condanna il filmato realizzato con l’intelligenza artificiale, ma rilancia contro la sinistra: La condanna delle parole d’odio ... huffingtonpost.it