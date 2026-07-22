Il premier ha dichiarato tolleranza zero contro i violenti, criticando l'atteggiamento del sindaco di una città italiana, definendolo irresponsabile. Ha affermato che l’Italia non deve più essere considerata un campo profughi d’Europa. In un’intervista rilasciata nel giorno del 25esimo anniversario della morte di un noto giornalista, ha parlato delle recenti violenze avvenute a Bologna e di altri casi di cronaca.

Un colloquio a tutto campo con il Giornale nel giorno del 25esimo anniversario della morte di Indro Montanelli. Dalle violenze di Bologna al caso Roggero, dal dossier immigrazione alla legge elettorale, dal piano Casa allo scandalo delle mascherine, dalla stabilità del governo agli inciuci della sinistra la premier Giorgia Meloni si racconta al direttore Tommaso Cerno. Le Brigate Rosse gambizzarono Montanelli e chi si faceva sorprendere con una copia del Giornale rischiava brutto. Oggi? “La sinistra, di ieri e di oggi, ha una concezione tutta sua della libertà. Sei libero, ma solo se pensi e dici quello che loro ti permettono di dire. Ti escludono dalle fiere librarie se non sottoscrivi i loro surreali “patentini”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Meloni a tutto campo: “Tolleranza zero con i violenti, Lepore irresponsabile. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa”

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