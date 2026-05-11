The Ashes of Moria a IFF il documentario sul dramma del più grande campo profughi europeo
È stato presentato a Bergamo il documentario intitolato “The Ashes of Moria”, che ripercorre la crisi del più grande campo profughi europeo. Le immagini mostrano le condizioni di vita dei migranti e il decadimento di un luogo simbolo delle difficoltà legate alle politiche migratorie adottate in Europa. La proiezione invita a osservare con attenzione le conseguenze di queste scelte, senza interpretazioni o giudizi.
Bergamo. Immagini da guardare con occhi responsabili, che raccontano di un luogo diventato simbolo, per riflettere sulle conseguenze delle politiche migratorie europee. Sono le immagini del campo profughi di Moria, a Lesbo che, cinque anni dopo il suo drammatico incendio, torna protagonista, con la sua carica simbolica, di “ The Ashes of Moria ”, documentario di Davide Marchesi che verrà presentato in concorso, mercoledì 13 maggio (ore 18) all’ Auditorium CULT! di Piazza della Libertà, all’interno del programma della ventesima edizione dell’ Integrazione Film Festival, dal 12 al 16 maggio a Bergamo. Un’edizione che racconta di memoria ed identità, con la nuova guida artistica di Maurizio Bousso, attore romano afrodiscendente, declinate in venti film provenienti da otto Paesi diversi.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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