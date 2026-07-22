Il sindaco di Bologna ha invitato i cittadini a riunirsi in piazza dopo una tragedia, ma questa proposta ha suscitato le critiche del presidente del consiglio. Quest’ultimo ha definito irresponsabile chiamare la piazza senza aver ancora chiarito le responsabilità dell’accaduto. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui si discute sulla gestione della situazione e sulla modalità di risposta alle emergenze.

AGI - "Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle forze dell'ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna, alimentare lo scontro sociale, aggredire la polizia e seminare violenza in città". Lo dice il premier Giorgia Meloni, in un'intervista a "il Giornale", commentando l'evento indetto dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo la morte di Abderrahim Fakir. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Meloni: "A Bologna condanna a priori delle forze dell'ordine. Irresponsabile chiamare la piazza"

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