Meglio mappare gli immobili dismessi
Il Comune ha deciso di avviare una mappatura degli immobili dismessi presenti sul territorio. Attualmente, ci sono numerosi spazi vuoti e inutilizzati che potrebbero essere riqualificati o destinati a nuovi usi. La proposta mira a individuare e catalogare queste aree per facilitarne il recupero. Il nuovo Piano Urbanistico Generale sarà al centro di questa strategia, considerato come uno strumento fondamentale per la gestione del patrimonio immobiliare.
"La città è già piena di tanti spazi da rigenerare e riutilizzare anche a nuovi scopi. Il nuovo Piano Urbanistico Generale deve essere una priorità". Così Legambiente Faenza in una nota diffusa ieri nella quale si fa riferimento ai progetti di costruzione di due nuove palestre: quella su cui il consiglio comunale sarà chiamato ad esprimersi prossimamente, di iniziativa privata in via Dino Campana, un’area adiacente al seminario vescovile, e l’ampliamento del Campus in via Proventa, un progetto pubblico cofinanziato dalla Regione. Per Legambiente "non risolverebbero il problema immediato, visti i presumibili tempi di costruzione, né comunque quello degli anni a venire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Milano rilancia il patrimonio: bandi per recuperare immobili dismessiA Milano sono stati pubblicati nuovi bandi per il recupero di immobili dismessi situati nelle zone periferiche della città.
Rischio alluvioni e terremoti, una banca dati digitale per mappare i beni culturali immobili. La proposta: “Guardiamo a Notre Dame”Un nuovo progetto di legge prevede la creazione di una banca dati digitale a livello nazionale dedicata al patrimonio culturale immobiliare, con...
Argomenti più discussi: Meglio mappare gli immobili dismessi; Gli italiani continuano a puntare sulla casa: cosa rivela il Catasto 2025; Quanto costa davvero e dove conviene comprare casa al mare in Sardegna nel 2026: la mappa delle località emergenti; Lo spettro Corte dei Conti: Stop contratti brevi? Sì se non rischiamo i danni.
Meglio mappare gli immobili dismessiLa città è già piena di tanti spazi da rigenerare e riutilizzare anche a nuovi scopi. Il nuovo Piano Urbanistico Generale deve essere una priorità. Così Legambiente Faenza in una nota diffusa ieri ... ilrestodelcarlino.it
Valori immobiliari in crescita su entrambe le sponde del lago d’Iseo, prezzi stabili a Sirmione e forte interesse degli investitori per gli immobili medioevali sul lago di Bracciano. È quanto emerge dell’analisi sul mercato immobiliare turistico dei laghi per l’estate facebook