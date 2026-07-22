meglio mappare gli immobili dismessi

Notizia in breve

Il Comune ha deciso di avviare una mappatura degli immobili dismessi presenti sul territorio. Attualmente, ci sono numerosi spazi vuoti e inutilizzati che potrebbero essere riqualificati o destinati a nuovi usi. La proposta mira a individuare e catalogare queste aree per facilitarne il recupero. Il nuovo Piano Urbanistico Generale sarà al centro di questa strategia, considerato come uno strumento fondamentale per la gestione del patrimonio immobiliare.