Milano rilancia il patrimonio | bandi per recuperare immobili dismessi

A Milano sono stati pubblicati nuovi bandi per il recupero di immobili dismessi situati nelle zone periferiche della città. Gli interventi prevedono la trasformazione di edifici abbandonati in spazi destinati a servizi e attività che coinvolgono i quartieri circostanti. I progetti puntano a riqualificare aree che attualmente presentano edifici inutilizzati, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e l’accesso a servizi nelle zone meno centrali. Le iniziative sono parte di un piano più ampio di rilancio del patrimonio edilizio cittadino.

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? Punti chiave Quali edifici abbandonati verranno trasformati in nuovi centri per i quartieri?. Come cambierà il volto delle periferie milanesi con questi nuovi progetti?. Chi potrà presentare le proposte per acquisire la piena proprietà degli immobili?. Perché i comuni turistici hanno regole diverse rispetto agli altri edifici?.? In Breve Scadenza invio proposte fissata entro le ore 12:00 del 15 luglio 2026.. Indagini esplorative divise tra immobili identitari, capillari e strutture in Comuni turistici.. Proposte devono includere componenti progettuali, funzionali e gestionali secondo determinazione 3815.. Vendita in piena proprietà richiesta solo per immobili nei Comuni a vocazione turistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano rilancia il patrimonio: bandi per recuperare immobili dismessi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Operazione "Oleandro", sequestrato il patrimonio di "U Ciuraru": sigilli a 62 immobili e 3 societàI finanzieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nella provincia etnea e in quella di Arezzo, al provvedimento con cui il... Patrimonio pubblico, il Demanio punta su digitale e Ai per valorizzare gli immobiliLa digitalizzazione del costruito entra sempre più stabilmente nell'agenda delle amministrazioni pubbliche. Il rilancio degli immobili identitari di Milano. In attesa del Piano casaIn attesa dei primi tre bandi del nuovo Piano casa, che dovrebbero essere pubblicati questa settimana, l’assessore al Bilancio e alla Casa Emmanuel Conte – di cui si è vociferato di una possibile ... ilfoglio.it Milano 2027, Civita rilancia: il 30 marzo confronto di idee sul futuro della cittàAntonio Civita torna a muoversi sul terreno politico. Lunedì 30 marzo, alle 18.15, presso l’Accademia del Panino Italiano in via Pompeo Leoni 2, a Milano, l’imprenditore organizza una serata-evento ... affaritaliani.it