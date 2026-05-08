Rischio alluvioni e terremoti una banca dati digitale per mappare i beni culturali immobili La proposta | Guardiamo a Notre Dame

Un nuovo progetto di legge prevede la creazione di una banca dati digitale a livello nazionale dedicata al patrimonio culturale immobiliare, con l’obiettivo di monitorare i beni soggetti a rischi di alluvioni e terremoti. La proposta, firmata da un deputato di Forza Italia e presidente della Commissione per il dissesto idrogeologico, si ispira all’esempio di grandi monumenti come Notre Dame. L’intento è di mappare e salvaguardare le strutture più vulnerabili del patrimonio storico e artistico.

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Bologna, 8 maggio 2026 – Una Banca dati nazionale digitale del patrimonio culturale immobiliare: è la proposta contenuta nel progetto di legge a firma del deputato di Forza Italia, Giuseppe Bicchielli, presidente della Commissione per il dissesto idrogeologico. Onorevole, si tratta di mappare l'Italia a rischio sismico, idrogeologico e vulcanico, cioè gran parte del paese: un lavoro ciclopico, non è così? "Parliamo di tutto o quasi il territorio nazionale: era l'obiettivo più ambizioso che ci siamo posti al debutto della Commissione, nel 2024. Oggi sappiamo come salvare la popolazione, ma per il patrimonio culturale immobiliare c'è un enorme vuoto da colmare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rischio alluvioni e terremoti, una banca dati digitale per mappare i beni culturali immobili. La proposta: “Guardiamo a Notre Dame” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate A Firenze un corso gratuito forma gli sviluppatori del turismo digitale, tra metaverso e beni culturaliA Firenze prende avvio un nuovo percorso di formazione tecnica pensato per chi vuole lavorare nello sviluppo software applicato al turismo e alla... Ciclone Erminio: 1 milione a rischio, 8.551 beni culturali minacciatiIl ciclone Erminio ha scatenato una crisi climatica senza precedenti nel centro-sud Italia, provocando crolli infrastrutturali e allagamenti massicci. Altri aggiornamenti Rischio alluvioni e terremoti, una banca dati digitale per mappare i beni culturali immobili. La proposta: Guardiamo a Notre DameBologna, 8 maggio 2026 – Una Banca dati nazionale digitale del patrimonio culturale immobiliare: è la proposta contenuta nel progetto di legge a firma del deputato di Forza Italia, Giuseppe Bicchielli ... ilrestodelcarlino.it Alluvioni, oltre 12mila aziende sono esposte ad alto rischio idraulico: Padova è tra le provincie più vulnerabili d’ItaliaPADOVA - Oltre 12mila aziende padovane rischiano di finire sott'acqua. Non è un'immagine retorica, ma la fotografia esatta di quanto emerge dall'ultima analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato ... ilgazzettino.it