Medici non vaccinati maggioranza divisa | il reintegro slitta

Il ddl sulle professioni sanitarie è stato rinviato dall’ordine del giorno della commissione Affari sociali della Camera. La norma, che prevedeva il reintegro dei medici non vaccinati, sembrava vicina all’approvazione alcuni giorni fa, ma ora il dibattito è stato posticipato. La decisione si è verificata dopo che la maggioranza si è divisa sulla questione.

Fino a pochi giorni fa il via libera sembrava a un passo. Ora, invece, il ddl sulle professioni sanitarie – nel quale la norma è confluita – si allontana dai radar, uscendo dall’ordine del giorno della commissione Affari sociali della Camera. A quanto emerge da fonti parlamentari, sulla questione, nella maggioranza ci sarebbero delle crepe. E pesa anche l’attenzione del Quirinale che, secondo quanto emerso nelle scorse settimane in ambienti parlamentari, vorrebbe capire se la norma sia il frutto di un’iniziativa parlamentare o di una scelta condivisa dal governo. Un primo chiarimento sulla questione, comunque, arriverà già nelle prossime ore, quando l’Ufficio di presidenza della commissione Affari sociali deciderà se rimettere il provvedimento in calendario o congelarlo almeno fino a dopo l’estate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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