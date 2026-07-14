Muro in aula contro il Melonellum e compattezza delle opposizioni contro una destra che «è più divisa di quanto voglia apparire». Questa la sintesi, a quanto si apprende, della riunione congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato sulla legge elettorale. Ad aprire i lavori la segretaria dem, Elly Schlein, quindi gli interventi dei capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia. La linea è quella di una battaglia senza sconti, punto per punto, rispedendo al mittente un testo giudicato «irricevibile» -questo l'aggettivo usato da Schlein- di cui la destra si assume tutta la responsabilità. «Se questa cosa la fanno, non se la levano di dosso». Insomma un no su tutta la linea. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuova legge elettorale in diretta. Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze, Pd sceglie linea: muro contro il «Melonellum». Schlein: «La destra è molto più divisa di quanto voglia apparire»

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